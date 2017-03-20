Arsenal'e yeni hoca Dortmund'dan

Bild Gazetesi'nin haberine göre sezon sonunda Arsenal'den ayrılması beklenen Arsene Wenger'in yerine Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel gelecek. Genç teknik adamın önümüzdeki sezondan itibaren Arsenal'i çalıştıracağı ve Borussia Dortmund'tan ayrılacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.



Oynadığı son 9 resmi maçın 6'sını kaybeden Arsenal'de taraftarların ve kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalan Wenger'in sezon sonunda koltuğu bırakması muhtemel gözükse de West Bromwich maçından sonra açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Geleceğime dair kararımı verdim. Hepiniz yakında ne olacağını göreceksiniz." dedi. Wenger'in yerine gelmesi beklenen Tuchel, kariyerinde Borussia Dortmund dışında Augsburg ve Mainz gibi takımları da çalıştırdı.