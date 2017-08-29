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Arsenal'in yıldızı Chelsea'ye

Premier Lige çok kötü başlayan Arsenal'e bir kötü haber de yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi

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Arsenal'in yıldızı Chelsea'ye

Bu sezon sonunda serbest kalacak Oxlade-Chamberlain yeni bir sözleşme imzalamaya yanaşmadı. Bunun üzerine Arsenal yönetimi 24 yaşındaki oyuncunun Chelsea'ye transfer olma talebini kabul etmek zorunda kaldı... Bu transfer için Chelsea'nin yaklaşık 50 milyon sterlin bonservis bedeli ödemesi bekleniyor... Bu sezon Arsenal'in Lig'de oynadığı 4 maça da ilk 11'de başlayan Oxlade-Chamberlain Londra ekibine 2011 yılında Southampton'dan transfer olmuştu... Yıldız oyuncu Arsenal'de geçirdiği 6 sezonda sık sık geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bir türlü vaadettiği potansiyele erişmeyi başaramadı.

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Futbolİngiltere Premier LigArsenalChelseaAlex Oxlade-Chamberlain
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