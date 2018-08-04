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Arsenal’den Vida için servet

Arsenal Teknik Direktörü Emery, hazırlık döneminde savunmada yaşanılan problemin Vida ile çözülmesini istedi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:41
Arsenal’den Vida için servet

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, hazırlık döneminde savunmada yaşanılan problemin Vida ile çözülmesini istedi. Londra temsilcisi, Vida’yı kadrosuna katmak istiyor. Arsenal, Beşiktaş’ın kapısını 25 milyon pound’la çalmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig’in en önemli ekiplerinden olan Arsenal, Beşiktaş’ın yıldızı Vida’yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Unai Emery, özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan aksamalardan dolayı bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor. Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla final oynayan Beşiktaş’ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida’nın alınmasını isteyen Emery, yönetimden bir an önce bu transferin bitmesini talep etti. Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny’nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound’u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal’ın bu transfer için öncelikle Welbeck ya da Mustafi’yle yollarını ayırması gerekecek. Transfer döneminde 70 milyon pound’un üzerinde harcama yapan İngiliz ekibi, bu futbolculardan birini ya da ikisini birden satarak, transfer bütçesi oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK

İngiliz ekibinden Beşiktaş yönetimine henüz bir teklif yapılmazken, Arsenal yönetimi transfer için alternatif teklifler sunmaya hazırlanıyor. 25 milyon pound değerinde teklif yapmaya hazırlanan Londra ekibi, bu transfer için takas teklifi de getirecek. Özellikle kadroda düşünülmeyen Ospina, Mustafi, Welbeck ve Lucas Perez’i elden çıkarmak için çabalayan Arsenal, bu isimlerden birini takasta kullanmak istiyor.

İHA

Son Güncelleme: 04.08.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVidaArsenal
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