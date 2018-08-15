Arslan, takım ruhu istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takım ruhunun kendilerini başarıya götürecek en önemli etken olduğunu vurguladı.

Cihat Arslan, yaptığı açıklamada, takımdaki oyuncu sayısının başarı için tek başına yeterli olmadığını kaydederek, "Sayısal fazlalığınızda ruh yoksa, içeride o birliktelik yoksa, bu hiçbir şey ifade etmez. Biz o ruhu yakalamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir ama bunlar kapatılır. Eğer 'ruh' dediğimiz şey yoksa, takım ceset torbası gibi olur. Ben öyle takım istemiyorum." dedi.

Sezona Tetiş Yapı Elazığspor karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle başladıklarını hatırlatan Aslan, ikinci haftada ise Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını belirtirken, bu sezon taraftarlarını mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Takımda gidecek ve gelecek oyuncuların belirsizlik oluşturduğunu anlatan Aslan, son iki sezonda turuncu-beyazlı formayı giyen Magaye Gueye'nin dönüp dönmeyeceğine ilişkin, "Gueye ile daha tanışmadım. Hiçbir zaman benim oyuncum olmadı. 'Göndereceğim.' falan da demedim. Gelen oyuncuyu gönderirsiniz. Gueye tarafından benimle temasa geçen kimse olmadı. Onun yönetimle problemi mevcut. Benim şu an için böyle bir oyuncum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Cihat Arslan, transfer çalışmalarının devam ettiğini, yönetim kurulunun görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı. Kendilerinin, transfer olmayacak gibi hareket etmesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları söyledi: "Yönetim kurulumuz, bilhassa başkanımız, gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yapıyor. Bu her an olabilir. Biz, transfer olmayacakmış gibi davranıyoruz. Yönetim kurulu, yakında bu durumu çözer. Didi ve Onur Akbay'ın sakatlıkları art arda geldi. Santrafor Robert Feczesin de idmanlara yeni çıkıyor. Handikap gibi görünüyor ama takım bir şeyleri beraber hissederse, bir şeyler yapmak için beraber hareket ederse, o eksiklikler artıya dönüşür."

"Şiddetin olmadığı bir rekabet temenni ediyorum"

Arslan, Spor Toto 1. Lig'deki bazı takımların transfer harcamalarına ilişkin, "Herkesin kendi parası, kendi kulüp stratejisi. Saygı duymamız gerekiyor. Onlar bu şekilde başarılı olacaklarına inanıyorlar. Ben teknik direktör olarak yorum yapmam." ifadelerini kullandı. Sezonun tüm takımlar için centilmenlik ve saygı çerçevesinde geçmesini temenni eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendinize gösterdiğiniz saygıdan fazlasını rakibe göstermek önemli. Sonuçta spor yapıyoruz. Tabii ki temsil noktamız var, mücadele ettiğimiz bir şeyler var ama hepimiz Türkiye için, bu vatan için varız. O zaman, burada o bütünlüğü sergilememiz gerekiyor. Öncelikle saygı, centilmenlik ve tabii ki sonuna kadar rekabet. İnsani bir rekabet, yani şiddetin olmadığı bir rekabet temenni ediyorum. Centilmence, kazası, belasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum."