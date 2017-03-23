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Artık 100 milyon verip yıldız alamayacaklar

UEFA Başkanı Ceferin, "Yetenekli isimlerin bir takımda toplanmasının önüne geçebilmek için kadro kısıtlaması, transfer kuralları ve yüksek vergi gibi kavramları yeniden ele almak zorundayız" şeklinde konuştu

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Artık 100 milyon verip yıldız alamayacaklar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, büyük ve küçük kulüpler arasındaki farkın kapanabilmesi için kadro kısıtlaması ve transfer sistemine değişiklik getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ceferin, UEFA tarafından Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki Sloven futbol adamı, küçük bütçeli kulüplerin, büyüklerin arasında kaybolmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Yetenekli isimlerin bir takımda toplanmasının önüne geçebilmek için kadro kısıtlaması, transfer kuralları ve yüksek vergi gibi kavramları yeniden ele almak zorundayız. Bu konularda, değişiklik yapmaktan korkmamalıyız." dedi. Yapılması düşünülen değişiklikler hakkında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ceferin, FIFA ile işbirliği yapılabileceğini de ifade etti. Futbol kamuoyunun büyük kulüplere odaklandığını anlatan UEFA Başkanı, "Tüm kulüplere değer veren bir politikaya sahibiz. Büyük ve küçük kulüpler arasındaki farkın dengesizleşeceği tehdidi altındayız. Eğer, buna izin verirsek fırsatları ihmal etmiş oluruz. Potansiyel eğilimleri değerlendirmeliyiz. UEFA, sadece elitleri değil futbolun tümünü korumakla görevli. Yakında bununla mücadele edecek insan gücümüz de olacak." şeklinde görüş belirtti.
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FutbolUEFA BaşkanıAleksander Ceferin
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