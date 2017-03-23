Artık 100 milyon verip yıldız alamayacaklar UEFA Başkanı Ceferin, "Yetenekli isimlerin bir takımda toplanmasının önüne geçebilmek için kadro kısıtlaması, transfer kuralları ve yüksek vergi gibi kavramları yeniden ele almak zorundayız" şeklinde konuştu

23 Mart 2017 Perşembe 12:57 Bu haber kez okundu.