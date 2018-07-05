Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865

Artık 4. değişiklik yapılabilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupası'nda maçın uzatmaya gitmesi durumunda toplamda 3 olan oyuncu değişiklik hakkının 4'e çıkartıldığı bildirildi

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:48
Artık 4. değişiklik yapılabilecek

UEFA, kulüpler bazında Avrupa'daki büyük futbol organizasyonlarında maçların uzatmaya gitmesi durumunda takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'da uygulanacak yeni oyuncu değişikliği ve yedek kulübedeki futbolcu sayısı ile ilgili kuralların yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupası'nda maçın uzatmaya gitmesi durumunda toplamda 3 olan oyuncu değişiklik hakkının 4'e çıkartıldığı bildirildi.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da aynı oyuncu değişikliği kuralı uygulanıyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımların yedek kulübesinde 7 futbolcu bulundurabileceği açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Ligi Finali ve Süper Kupa'da ise takımlar 12 yedek futbolcu ile mücadele edeceği duyuruldu.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
UEFAFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar için ezeli kapışma
Serdar için ezeli kapışma
Skrtel'den taraftara mesaj var
Skrtel'den taraftara mesaj var
Alanyaspor testten geçti
Alanyaspor testten geçti
"Göztepe benim ailem"
"Göztepe benim ailem"
Ömer, Malatya ile anlaştı
Ömer, Malatya ile anlaştı
Trabzonspor'da 6 imza
Trabzonspor'da 6 imza
Titi, antrenmalara başladı
Titi, antrenmalara başladı
Kasımpaşa'ya dayanıklılık testi
Kasımpaşa'ya dayanıklılık testi
Trabzonspor'dan teşekkür
Trabzonspor'dan teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim