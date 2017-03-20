"Artık kimsenin ulaşamayacağı seviyede" Barcelona Teknik Direktörü Enrique, Messi için; "Neredeyse tüm rekorları kırdı ve kırmaya da devam edecek. Artık kimsenin ulaşamayacağı seviyede" dedi

20 Mart 2017 Pazartesi 13:46 Bu haber kez okundu.