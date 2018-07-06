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Artık Süper Lig'de de 'VAR'

VAR sisteminin, Süper Lig ile 1. Lig play-off etabında uygulanacağı belirtildi

06 Temmuz 2018 Cuma 17:51
Artık Süper Lig'de de 'VAR'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolVarTürkiye Futbol FederasyonuTFFVideo Yardımcı Hakem
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