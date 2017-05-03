Gaziantepspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı, Spor Toto Süper Lig'de kalan 5 maçlarını da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Barış Yardımcı, Celal Doğan Tesisleri'nde, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları kapsamındaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir süreçten geçtiklerini belirtti. Telafisi olmayan son 5 hafta içerisine girdiklerini aktaran Barış Yardımcı, "Elimizden geldiğince 5 maçı da almak zorundayız. Artık telafisi kalmadı, bir beraberlik bile bize yetmiyor. Beşte 5 yapmak zorundayız. Deplasmanda daha iyi top oynuyoruz, baskı ve stres yok, daha rahatız. Son 3 deplasman maçını da kazandık. Bunu da kazanırsak iyi olacak." şeklinde konuştu. Kayserispor'un Trabzonspor'a mağlup olma ihtimalinin bulunduğunu belirten Barış Yardımcı, şunları kaydetti: "İçeride biz de Galatasaray'ı yenebiliriz. Son 2 haftada her şey belli olur. Rajtoral'ın ölümü takımı olumsuz etkiledi, bir can gitti. En son maçta hem onun için hem de Gaziantep şehri için elimizden geleni yaptık. Ancak çok fazla gol pozisyonuna girmemize rağmen kazanamadık. İstediğimiz gibi olmadı.Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz."