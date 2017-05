Örnek, yeşil-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüştüğü futbolculara, taraftarların onlardan sadece onurlu bir mücadele beklediğini ilettiğini söyledi. Futbolcularına "İnanın bana, siz mücadele edin, sahada yüreğinizi ortaya koyun, haftaya 40 bin kişi buraya maça gelir." dediğini aktaran Örnek, camianın ve taraftarların Bursaspor'u kayıtsız, şartsız ve karşılıksız sevdiğini ifade etti. Örnek, taraftarın ilgi ve sevgisine karşılık vermek zorunda olduklarını kaydederek, "Futbolculara, '10 gol yediniz, insanlar hala sizin peşinizde.' dedim. Hayat devam ediyor. 'İyi bir rüya görüyorsunuz ama bu rüyayı gerçekleştirmek için uyanmanız lazım.' dedim. Taraftar zaten kayıtsız, şartsız takımına teslim olmuş." diye konuştu.



"Artık uyanmanın vakti geldi"

Takımın başarısı için tüm şehrin kenetlenmesi gerektiğine işaret eden Örnek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takımda her futbolcu oynamış. 'Bu oyuncu oynasın, bu oynamasın' işleri bitsin artık. Takım iki haftada 10 gol yemiş. Bu şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu takım, ne bu futbolcuların ne benim ne de buradaki yöneticilerin. Bu takım, şehrin takımı. Duygusal olabiliyorum. Artık uyanmanın vakti geldi. Ne yapacağız, 5 maçı da rakibe mi hediye edeceğiz? Bu oynasın, bu oynamasın diye bunları mı konuşacağız? Yeter artık. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Biz sahada, yönetim işinde, taraftar tribünde. Bir şekilde bu futbolculara destek olmak zorundayız. Onlar, Bursaspor'un futbolcusu. Geldiğimiz nokta bu. Bunun ötesi de yok." Deneyimli teknik adam, gelecek hafta buna benzer bir toplantı yapmak istemediğini belirterek, "Bu takımın, Çaykur Rizespor'u yenebilecek kapasitesi var. Bu puanları onlar topladı. Bazı şeyler eksik, bunları tamamlamak zorundayız. Bunun ilk yolu, sahadaki mücadeleden geçiyor. Disiplinli, şerefli, yüreğiyle oynayan, onurlu... Takımımın bu hafta Rize'de iyi şeyler yapacağına inanmak istiyorum. 3 puanı alabilecek güçteler. Biz onları kısa sürede ayağa kaldırıp, hazırlamak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bana saygı duymak zorundalar"

Bursaspor ile 5 maçlık anlaşma yaptığının anımsatılması üzerine Örnek, şunları dile getirdi: "Konuşulacak tek konu sahada. 5 maç olur, 15 maç olur, 30 maç olur, 5 sene olur. Onun zamanı değil. Benim yaşayacağım yer yine burası. Kayıtsız, şartsız buraya geldim. Bir mücadele görmek istiyorum. Bana saygı duymak zorundalar. Mutlaka bir takım yapacağım. En iyi takımı sahaya sürmeye çalışacağım. Onların o mücadeleyi göstereceğinden eminim. O mücadeleyi görürsem, çok iyi gelebileceğimizi düşüneceğim. Kazanma hırsını görmem lazım." Örnek, dünkü antrenmanda futbolcularının performansından memnun kalmadığını ifade ederek, "Sabaha kadar uyumadım. Kırılgan bir takım olmuş. Hem antrenmanda hem saha içinde hem de saha dışında. Ne yapacağız, buradan kaçacak mıyız? Beklediğimin de ötesinde bir tablo karşıma çıktı." ifadelerini kullandı.

"Ben de bu sahalardan geldim"

Bir soru üzerine önce takımla daha sonra da kaptan Pablo Martin Batalla ile toplantı yaptığını anlatan Örnek, futbolculardan toparlanma yönünde söz aldığını aktardı. Örnek, futbolcuların da problemlerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sorunların çözüleceğine onlar da inanıyor. Ayağa kalkacaklarına söz verdiler. Bu taraftara kötü maçlar yaşattıkları için onlar da üzgün ama sadece üzülmekle olmuyor. Bir aksiyon göstermeniz lazım. Sahada bir şeyler gösterelim ki insanlar da 'Bunlar farkına varmışlar olayın.' desin. Bu mücadelenin içinde bulunmayacak olan varsa kapı açık, gidebilir. Onlara da aynı şeyi söyledim. Ben de bu sahalardan geldim. Çıkışın saha içinden olacağını düşünüyorum. Sil baştan devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten bana mücadele eden takım lazım. Bunu görmeliyim, göremezsem önlemlerini almak için her şeyi yapacağım. Kalmış 5 maç. Yere yatan, düşmüş bir takımı ayağa kaldırmanın zamanı artık. Elimden geleni yapacağım. Futbolcularıma da inanıyorum. Rize maçıyla beraber ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum."