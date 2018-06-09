Artvin'den Devler Ligi mesajı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, tatil için geldiği memleketi Artvin'de Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette burada yürütülen çalışmalar hakkında okulu kurucusu Osman Genç ve antrenör Ali Hikmet Özcan'dan bilgi alan sarı-lacivertli futbolcu, daha sonra Borçka İlçe Stadı'nda minik futbolcuların idmanına katılarak pas çalışması yaptı. Şener Özbayraklı, yoğun ilgiyle karşılandığı minik futbolcular ve vatandaşlara imza dağıtarak, fotoğraf çektirdi.

Milli oyuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisinin Borçkalı olduğunu ifade ederek, çocukluğunun geçtiği, amatör olarak ilk futbol oynadığı ilçede çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İlk lisansını Borçka'da Esnafspor'da aldığını belirten Şener Özbayraklı, "Burayı çok özlüyorum. Her sene geliyorum. Hayatta olduğum sürece de burayı bırakmam. Ben burada toprak sahada futbol oynadım." dedi.

Şener Özbayraklı, bir basın mensubunun yurt dışında futbol oynama planının olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine "Futbol anlık değişen bir şey. Şu an sözleşmem var, Fenerbahçe'de devam ediyorum, nasip." ifadesini kullandı.

Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacaklarını belirten savunma oyuncusu, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak benim de bu ligdeki ilk sezonum olacak. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Biz gelip geçiciyiz, kulüpler kalıcı." diye konuştu.

Şener Özbayraklı, Rusya'da başlayacak Dünya Kupası ile ilgili düşüncelerini açıklayarak, "Keşke biz de Dünya Kupası'na katılabilseydik ve biz şampiyon olsaydık. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun ama Brezilya ve Arjantin üst düzey futbol oynuyor. Onlardan biri şampiyon olur." değerlendirmesinde bulundu.







