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"Asıl olan Galatasaray'dır, kişiler değil"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını ve ocak ayında seçim yapacaklarını duyurmasının ardından, kulüp eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyesi Hayrettin Kozak'tan tepki geldi

19 Aralık 2017 Salı 14:23
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"Asıl olan Galatasaray'dır, kişiler değil"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını ve ocak ayında seçim yapacaklarını duyurmasının ardından, kulüp eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyesi Hayrettin Kozak'tan tepki geldi.

Kulübün 2015 yılı mayıs ayında yapılan son seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Özdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu karar sonrası insanlar, 'Bu bir baskın seçim gibi oldu.' diye konuşuyorlar. Gibi ifadesi fazla. Bunun adı baskın bir seçimdir." dedi. Özellikle futbol takımının içinde bulunduğu duruma dikkati çeken Özdoğan, şunları söyledi: "Futbol takımımızın iddiasının devam ettiği bir dönemde bu seçime gitmek, olası bir başarısızlığa da neden olabilir. Futbol takımları için sezon başı ve devre arası çok önemlidir. Sezon başı kötü geçirildi ve şimdi devre arası kötü olacak. Sezon başında teknik direktör Igor Tudor'un yanında bir üst akıla ihtiyaç olduğu noktasına gelinmişti. Şimdi takımın toparlanması gereken bir ara döneme girerken, hem teknik adam hem de yönetim kriziyle karşı karşıya kalınıyor. Galatasaray çok fazla düşünülmüyor. Asıl olan Galatasaray'dır, kişiler değil. Bizim önce Galatasaray'ı düşünmemiz lazım. Bana göre seçim kararı çok yanlış, Tudor'un gönderilmesi kararı ise çok geç alındı."

Kendilerinin geride kalan mayıs ayında bir kampanya başlatıp, seçime gidilmesini istediklerini hatırlatan Özdoğan, "O dönem haziran ayında seçim yapılır ve bu noktalara gelinmezdi. Şimdi ise ocak ayında seçim kararı alınıyor. O zaman bu kadar neden beklendi? Başkan Dursun Özbek bu kararın sebebini açıkladıktan sonra da üzerinde daha fazla konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kozak: Fevkalade rahatsız oldum

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Hayrettin Kozak, ani bir şekilde alınan seçim kararını yadırgadığını aktardı. Seçime gidileceğini duymasının ardından hislerini dile getiren Kozak, "Fevkalade rahatsız oldum. Galatasaray'la ilgili çok önemli konuların tartışıldığı ortamda, son derece sürpriz bir kararla, oldukça sınırlı bir süre içerisinde seçime gidilmesi akıl alır gibi değil. Ciddiyetle bağdaşır tarafı yok." diye konuştu.

Kararla ilgili tepkisini vurgulayan Kozak, "Koskoca Galatasaray Kulübünde, 'teknik direktör Tudor'u gönderdik, ayrıca olağanüstü genel kurul kararı da aldık' şeklinde karar verilmemeli. Siz milyonlara hitap ediyorsunuz. Erken seçim kararı ilan edilirken, bu kararın alınmasıyla ilgili gerekçeler de hemen söylenmeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 14:24
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Ahmet ÖzdoğanFutbolGalatasarayHayrettin KozakOlağanüstü Genel KurulSeçimSporSÜPERLİG
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