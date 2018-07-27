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"Asist yapıp, goller atacağım"

Erzurumsporlu futbolcu Gilles Sunu, "Özellikle oyunun kontratak ve ön bölümünde ofansif oynayan arkadaşlarıma hızımla katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu

27 Temmuz 2018 Cuma 14:57
"Asist yapıp, goller atacağım"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna kattığı Gilles Sunu, yeni sezonda bireysel yeteneği ve hızıyla özellikle ofansif bölgede oynayan takım arkadaşlarına katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

Fransa 1. Lig ekibi Angers'ten mavi-beyazlı ekibe transfer edilen Togo asıllı 27 yaşındaki Gilles Sunu, Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Deneyimli oyuncu Gilles Sunu, yaptığı açıklamada, Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sunu, yeni sezonda bireysel yeteneği ve hızıyla takıma destek vereceğini belirterek, "Benim yeteneklerimden birisi takıma hızımla katkı sağlamak. Özellikle oyunun kontratak ve ön bölümünde ofansif oynayan arkadaşlarıma hızımla katkı sağlayacağım. Ofansif bölgede elimden gelen katkıyı sunmak ve yapabildiğim kadar asist yapmak, atabildiğim kadar gol atmak için buradayım." diye konuştu.

"Birçok kulüp beni transfer etmek istedi"

Angers'te oynadığı zaman Türkiye’deki diğer kulüplerin yanı sıra başka ülkelerden transfer teklifi aldığını anlatan Sunu, daha önce geldiği Erzurum'u ve tesisleri beğendiği için Erzurumspor'un teklifini kabul ettiğini aktardı. Sunu, şöyle konuştu: "Daha önce Fransa, İngiltere, Çin, Rusya’nın yanı sıra Türkiye’den de birçok kulüp beni transfer etmek istedi. İmzadan önce Erzurumspor ile görüşmemiz oldu ve geldim burayı gezdim. Burada hayata geçirmek istediğim projeleri yöneticilerle konuştuk ve tekliflerini kabul ettim. Çünkü bütün oyuncuların, takımın ve şehrin elinden geleni yaptığını gördüm. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u seçtim."

Sağ kanat oyuncusu Sunu, maçlarda asistleriyle tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Frikik ya da hangi pozisyonda olursa olsun performansımı sahaya yansıtmaya çalışacağım." ifadesini kullandı. Sunu, takım halinde başarı için ellerinden geleni yapacaklarını, camianın bu doğrultuda beklentisinin olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2018 15:15
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigGilles SunuBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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