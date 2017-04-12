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Asla Fenerbahçe'de oynamaz

Hollanda basını Wesley Sneijder'in gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayabileceğini iddia ederken, yıldız futbolcunun menajeri Guido Albers ise konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

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Asla Fenerbahçe'de oynamaz

Ajansspor'a konuşan Albers, "Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz. Beni arayanlar olmadı. Fenerbahçe'yle Wesley için yaptığım bir görüşme de yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesley, Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmeyecektir. Asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi. Başarılı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğine işaret eden Albers, "Daha önce de söylediğim gibi, Wesley takımını çok seviyor. Sözleşmesine saygı duyuyor. 11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesely de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.  

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayWesley SneijderGuido Albers
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