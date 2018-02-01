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"Asla sırtımız yere gelmez"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray ailesi, el ele, omuz omuza verip, mazimizde daima yer alacak eşine az rastlanır bir gurur tablosunu bizlere yaşattı" dedi

01 Şubat 2018 Perşembe 14:14
"Asla sırtımız yere gelmez"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurulda seçilerek yönetime gelmelerinin ardından camiada gördüğü kenetlenmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde teşekkür mesajı yayımlanan Mustafa Cengiz, "Genel kurulun iradesiyle Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olma şerefine eriştim. Büyük Galatasaray ailesine, ben ve yönetim kurulum adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. Göreve gelmelerinin ardından camia içinde meydana gelen birlikteliğin önemini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti: "Başkanlığımın ardından gerek sosyal medyada, gerek tribünde, gerek sokakta, kenetlenen camiayı görmek beni çok onurlandırdı. Bu kenetlenmenin en müthiş örneğini, geçtiğimiz hafta değerli Galatasaray taraftarlarınca başlatılan '#YellowFriday' kampanyasında sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdik. 30 milyon taraftarı, dünyada 100 milyon sempatizanı olan Galatasaray ailesi, el ele, omuz omuza verip, mazimizde daima yer alacak eşine az rastlanır bir gurur tablosunu bizlere yaşattı. Öyle bir aile ki, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği zaman sırtının asla yere gelmeyeceğini gözler önüne serdi. İnanıyor ve biliyoruz ki taşın altına elini koymaktan çekinmeyen, az veya çok demeden kulübümüze yapmış olduğunuz katkı, geçmişteki zaferlerimizin tekrarlanması ve geliştirilmesi konusunda bize büyük bir ışık tutacak."

Galatasaray'ın bir spor kulübünden çok daha öte, Türkiye'nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Cengiz, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı markalarından olan Galatasaray'ın, özlenen başarılara tekrar ulaşacağına tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasarayFutbolBaşkanAçıklama
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