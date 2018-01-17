Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113996
ALTIN
164.216
DOLAR
3.8165
STERLİN
5.2650
EURO
4.6697

Aslan 3-0'ın rövanşına rahat çıkıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya gelecek

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
12 Okunma
Aslan 3-0'ın rövanşına rahat çıkıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı. Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:26
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Transfer olacaktı sakatlandı
Transfer olacaktı sakatlandı
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı
Kupadan elendi transfer istedi
Kupadan elendi transfer istedi
"10 yıl önce G.Saray istedi"
"10 yıl önce G.Saray istedi"
Kupa olmadı hedef lig
Kupa olmadı hedef lig
Aradığınız Real Madrid'e ulaşılamıyor
Aradığınız Real Madrid'e ulaşılamıyor
Grozav Bursa ile imzalayacak
Grozav Bursa ile imzalayacak
Futbolun 'sihirbazı' veda etti
Futbolun 'sihirbazı' veda etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim