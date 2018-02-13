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Aslan 5 hafta sonra yeniden lider

Galatasaray, dördüncü kez teknik direktörlük görevini üstlenen Terim yönetiminde gösterdiği başarılı performansla ligde 5 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu

13 Şubat 2018 Salı 15:57
Aslan 5 hafta sonra yeniden lider

Teknik direktör Fatih Terim'in göreve başlamasıyla çıkış yakalayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi.

Sezona Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı takım, yaşanan puan kayıplarının ardından 16. haftadan sonra mücadelesini Fatih Terim yönetiminde sürdürdü. Tarihinin en büyük başarılarını kazandığı tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste iyi sonuçlar elde eden Galatasaray, yeniden zirveye çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu bu dönemde Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, 16. haftada kaybettiği liderliği 5 hafta aradan sonra alma başarısı gösterdi.

Puan ortalamasında Tudor'u geçti

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 5 maçtaki performansıyla selefi Igor Tudor'u geride bıraktı. Galatasaray, Hırvat teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ise çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle 12 puan elde etti. Galatasaray, Igor Tudor ile 2 puan ortalaması yakalarken, Terim ile bu oran 2,4'e çıktı.

Şans bulmayan oyunculardan verim aldı

Fatih Terim, Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vererek onlardan verim aldı. Göreve başladıktan sonra kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı tekrar takıma dahil eden tecrübeli teknik adam, Tudor'dan az süre bulan Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ile Ryan Donk'a da forma verdi.

Terim, Senagalli Badou Ndiaye'nin satılması ve Fernando Reges'in yaşadığı sakatlık nedeniyle orta sahada Selçuk İnan ve Donk'u oynattı. Sezonun ilk yarısında genelde sonradan oyuna dahil olan ve skor üretemeyen Eren Derdiyok ise Terim yönetiminde görev aldığı 3 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Tudor dönemindeki son maçlarda ilk 11'de tercih edilmeyen Garry Rodrigues ise Terim'in vazgeçilmez oyuncularından biri oldu ve özellikle gol yollarında takıma önemli katkı sağladı.

Terim ile kupada da kayıpsız devam ediyor

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Igor Tudor ile kupanın 5. turunda Sivas Belediyespor karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, Terim ile bu kulvarda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Terim yönetiminde kupanın son 16 turunda Bucaspor ile oynadığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde ise ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'u ikinci maçta 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı 9 resmi maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayLiderSÜPERLİG
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