Aslan'a Avrupa müjdesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA yetkilileriyle görüşmek için İsviçre'nin Nyon kentine gitti.

1 saat 45 dakika süren toplantının ardından A Spor'a konuşan Cengiz, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı. Avrupa Kupaları için önlerinde bir engel olmadığını söyleyen Mustafa Cengiz, ''UEFA ile anlaşmamız var, anlaşmamızda detaylar var ama bunlar 1 hafta sonra netleşecek" dedi.

Hemen hemen her konuda anlaşma sağladıklarını söyleyen Cengiz, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: ''Hiçbir sorun yok. Benim Galatasaraylılara müjdeleyeceğim şey Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Bazı cezalar var bunları da Galatasaray kaldırabilir cezalar, üstesinden gelebileceği disipline olabileceği cezalar. Hiç önemli değil, bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. 4 yıllık bir settlement, agreementı imzalayacağız. Galatasaray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir. UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istiyor" dedi.