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Aslan'a kupada zor rakip

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Konyaspor'a konuk olacak

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:43
Aslan'a kupada zor rakip

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.

Galatasaray, 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Sivas Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Bucaspor'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyasporçeyrek FinalFutbolGalatasarayZiraat Türkiye Kupası
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