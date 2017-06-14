Aslan'a Mısırlı orta saha

Belçika kaynaklı 7sur7.be adlı bir internet sitesi yaptığı bir haberle Galatasaray'ın transfer planlarında daha önce ismi geçmemiş bir futbolcuyu gündeme getirdi.



Yayın organına göre bonservisi Anderlecht 'te bulunan ve geçen sezonu Royal Mouscron'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Mısırlı orta saha Mahmoud Hassan 'la Galatasaray ilgileniyor. Mısır Milli Takımı'nda 10 numarayı giyen Hassan'ın ülkesindeki lakabı "Trezeguet." 2012'de altyapısında yetiştiği Al-Ahly formasıyla profesyonel futbola başlayan Hassan buradaki oyunuyla Belçika'nın devi Anderlecht'in dikkatini çekti. Mısır ekibindeki son sezonunda Anderlecht'e kiralanan kısa sürede yeni takımını etkiledi ve Belçika ekibi 2.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Anderlecht formasıyla başladığı 2016/17 sezonunu kiralık gönderildiği Mouscron'da bitiren Hassan, bu sezon kiralık oynadığı kulübünde çıktığı 28 maçta 7 gol attı. (goal)