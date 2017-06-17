Aslan'a rakip çıktı

L'Equipe gazetesinin haberine göre Ligue 1'i 3. sırada tamamlayan Nice, Stoke City'de pek fazla forma şansı bulamayan Fransız orta sahayı kiralamak için harekete geçti.
Transfere hızlı bir giriş yapan ve şu ana kadar Jean-Victor Makengo, Adrien Tameze ve Pierre Lees-Melou'ya imza attıran Fransız ekibi orta sahayı da Imbula ile güçlendirmek istiyor. Guingamp'ta yetişen 24 yaşındaki orta saha Stoke City'de istediği kadar forma şansı bulamamıştı. İngiliz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Imbula'nın Ligue 1'de tekrar eski günlerine dönebileceği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak olan Nice, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak Galatasaray'a göre transferde avantajlı gözüküyor.