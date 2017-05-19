Aslan Arena'da galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dönemdeki etkisiz futbolunun aksine Osmanlıspor karşısında daha istekli görünen sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada Wesley Sneijder ve 35. dakikada Sinan Gümüş'ün golleriyle sonuca gitti. Ligde puanını 58'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde üçüncü sıraya yükseldi.

Evinde 2 maç aradan sonra kazandı

Türk Telekom Arena'da oynadığı son 2 maçında mağlup olan Galatasaray, şanssızlığını Osmanlıspor önünde kırdı. Evindeki son 2 maçta, Fenerbahçe (0-1) ve Kasımpaşa'ya (1-3) yenilerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, bu kez galip gelerek bu kötü istatistiği sonlandırdı.

Sneijder'den 3 maçta 3 gol

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, üst üste 3. maçında gol atmayı başardı. Ligde son yapılan Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez havalandıran Sneijder, Osmanlıspor önünde de takımının ilk golünü atarak bir seri yakaladı. Sneijder'in bu sezon ligde attığı gol sayısı 5'e yükseldi.

Sinan Gümüş'ün golü tribünleri ayağa kaldırdı

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün takımını 2-0 öne geçiren golü, taraftarlardan büyük alkış aldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında toplam 3 Osmanlısporlu oyuncuyu geçen Sinan, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golün ardından taraftarlar, uzun süre Sinan lehine tezahüratlarda bulundu. Sinan, bu sezon ligde 3. kez rakip ağları havalandırdı.

Osmanlıspor'u 3 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı takım, Osmanlıspor'a 3 maç aradan sonra üstünlük sağladı. Geride kalan sezon Osmanlıspor ile ligde oynadığı maçları 2-1 ve 3-2 kaybeden Galatasaray, bu sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı, evinde ise kazanmayı bildi.

Eren Derdiyok sakatlandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ndiaye'nin sert müdahalesiyle yerde kalan Eren Derdiyok, sakatlık geçirdi. Omzu üzerine sert bir şekilde düşen Eren, tedavisinin ardından bir süre oyuna devam erken, daha sonra saha içinde bir kez daha kendisini yere bıraktı ve devam edemedi. Sağ omzunu hareket ettirmekte zorlandığı görülen Eren, sağlık ekibi kontrolünde saha kenarına gelerek 56. dakikada oyundan çıktı. Eren'in yerine ise 59. dakikada Podolski maça dahil oldu.

Yönetime istifa çağrısı

Galatasaray taraftarları, Osmanlıspor önünde alınan galibiyete karşın sarı-kırmızılı yönetime dönük tepkilerini sürdürdü. Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerden, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yapıldı. Öte yandan, müsabakayı 7 bin 519 futbolseverin takip ettiği açıklandı.