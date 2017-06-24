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Aslan boş durmuyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi

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Aslan boş durmuyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından koşu ve dayanıklılık testleriyle antrenmana sürdürdü. İdmanın devam eden bölümünde sekiz dakikalık tempolu koşu gerçekleştirildi. Antrenmanın dar alanda yapılan 11’e 11 çift kale maç sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Pazartesi akşamı saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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