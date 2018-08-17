Aslan, Carole'ü ülkesine yolladı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Lionel Carole'nin transferi için Fransa'nın Strasbourg Kulübüyle görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lionel Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılılılar, Fransız futbolcuyu 2015-2016 sezonunda kadrosuna dahil ederken, Galatasaray'da 2 sezon forma giyen Carole, geçen sezonu kiralık olarak İspanya temsilcisi Sevilla'da geçirdi.