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Aslan Cengiz'in peşinde

Galatasaray'ın Cengiz Ünder'i kiralamak istediği İtalyan basınında yer buldu

18 Ocak 2018 Perşembe 16:59
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Aslan Cengiz'in peşinde

Galatasaray ara transferde henüz sessizliğini bozmadı. Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sol bek ve sol kanat için arayışlarını sürdürüyor.

Sol bek transferi için henüz net bir gelişme yaşanmazken sol kanat için Cengiz Ünder'in ismi ön plana çıkmaya başladı. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre sezon başında Roma'nın Başakşehir'den transfer ettiği Cengiz Ünder, İstanbul'a geri dönebilir.

Haberde Fatih Terim'in Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu da iddia edildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Roma'da forma giydiği 13 maçta henüz skor üretmeyi başaramadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayCengiz ÜnderRoma
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