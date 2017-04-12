Aslan'da sıkı yonetim! Divan basına kapatıldı

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, basına kapalı olarak yapılıyor.



Florya'da gece 03.00 zirvesi! "Biz Real Madrid'i yendik..."

Medipol Başakşehir'e 4-0 kaybederek ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da mücadelenin ardından futbol cular toplantı düzenledi.

Karşılaşmanın ardından 23:30'da tesislere gelen Galatasaraylı futbolcular saat 03:00'e kadar Metin Oktay Tesisleri'nde toplantıda gelinen noktayı değerlendirdiler. Sarı kırmızılı futbolcular toplantıya "bizim iç hesaplaşmamız" diyerek Igor Tudor'u davet etmediler. Toplantıda Fernando Muslera, Selçuk İnan, Sneijder, De Jong ve Hakan Balta'nın söz aldığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı oyuncuların "Hocanın antrenman programı ağır olabilir, ama bu takımın patronu o. Bizde dediklerini yapmak zorundayız" görüşünde birleştikleri öğrenildi. Takımın şu aşamada geldiği durumu kendilerine yakıştırmadıklarını ifade eden sarı kırmızılı futbolcular "Biz Real Madrid'i yendik. Dünyanın en büyük takımlarına karşı oynadık ama bu duruma düşmedik. Ayağa kalkıp taraftardan özür dilemeliyiz. Kaç gol yiyorsak 1 fazlasını atmalıyız" dedikleri ifade edilidi. Kalan haftalarda takım içindeki arkadaşlığı en üst seviyeye çekmelerini gerektiğini konusunun gündeme geldiği toplantıda bir daha hiç bir maçta Başakşehir maçında olduğu gibi teslimiyetçi bir görüntü ortaya koymamaları gerektiğini vurguladılar. Galatasaraylı oyuncuların toplantıda aldıkları kararları Fenerbahçe maçından itibaren uygulamak adına birbirilerine söz verdiği gelen haberler arasında.

Öte yandan Galatasaray 2014-2015 sezonunda Medipol Başakşehir'e yine 4-0 kaybetmiş ve aynı toplantı o dönemde gerçekleştirildikten sonra sarı kırmızılılar sezon sonunda mutlu sona ulaşmışlardı. (ligtv)

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Ural Aküzüm ve Hasan Murat Atay hazır bulundu. Divan kurulu başkanı İrfan Aktar, toplantının kapalı oturum olarak düzenlenmesini talep eden bir önerge bulunduğunu duyurdu. Yapılan oylamada, toplantının medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kararın ardından, medya mensupları salondan çıkarıldı. Öte yandan, divan kurulu üyesi Serhat Özalemdar, alınan bu karar sonrası tepki gösterdi. İrfan Aktar ile sözlü tartışma yaşayan Özalemdar, toplantı salonundan ayrıldı.