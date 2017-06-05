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Aslan'dan Sneijder'e kutlama

Galatasaray, Hollanda milli takımında en çok oynama rekorunu elde eden Sneijder'i kutladı

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Aslan'dan Sneijder'e kutlama

Galatasaray Kulübü, yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in, Edwin van Der Sar'a ait olan Hollanda Milli Takımı'nda en fazla forma giyen oyuncu rekorunu egale etmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, "Tebrikler Wesley" başlığıyla yapılan açıklamada, Hollanda ile Fildişi Sahili arasında dün oynanan maçta yer alan Sneijder'in, 130 kez ile efsane kaleci Edwin van der Sar'a ait olan milli maç oynama rekorunu yakaladığı belirtildi. Sneijder'in, doğum günü olan 9 Haziran'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Hollanda-Lüksemburg maçında forma giymesi halinde, rekorun tek başına sahibi olacağı vurgulandı. Hollanda Milli Takımı ile 130 maça çıkan Sneijder, attığı 30 golle de en skorer 10. oyuncu durumunda bulunuyor.

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