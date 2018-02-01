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Aslan en fazla geliri eldi etti

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde Ndiaye'yi 16 milyon avro gibi rekor bir bonservisle Premier Lig'e gönderdi

01 Şubat 2018 Perşembe 16:55
Aslan en fazla geliri eldi etti

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin son gününü oldukça yoğun geçiren Galatasaray, bu süreci rekorla kapattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye 16 milyon avro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payla gönderilen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi. Arda Turan'ı 2011-2012 sezonu başında İspanya ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon avro bonservis bedeliyle satan Galatasaray, bu sezon başında Portekizli genç oyuncusu Armindo Bruma'yı Almanya'nın RB Leipzig takımına 15 milyon avro karşılığında göndermişti.

Bir oyuncu geldi, üç oyuncu gitti

Ara transfer döneminde kadrosunu bir oyuncu ile takviye eden Galatasaray, 3 oyuncusunu ise gönderdi. Uzun süredir sol bek arayışında olan sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Inter'in tecrübeli Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı ve ara transferi tek takviye ile bitirdi.

Ndiaye'yi Stoke City'ye satan Galatasaray, Nigel de Jong ve Emrah Başsan'la da yollarını ayırdı. Sezon başında Igor Tudor'un kadro planlamasında düşünülmeyen Nigel de Jong, Fatih Terim'in gelişiyle tekrar A takıma dahil edilirken, ara transferde sözleşmesini feshedip Almanya'nın Mainz 05 ekibiyle anlaştı. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği bir diğer isim ise Emrah Başsan oldu. Sarı-kırmızılı ekiple 2018-2019 sezonu sonuna kadar mukavelesi bulunan Emrah, bonservisini alarak Portekiz ekibi Vitoria Setubal'a imza attı.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolAra Transfer Dönemi
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