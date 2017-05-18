Aslan için tek yol galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.
Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde. Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.Üç sakat
Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Galatasaraylı oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nın, tedavilerinin sürmesi nedeniyle Osmanlıspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük.
Sarı kart sınırında 5 isim
Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Taraftarı karşısına 26 gün sonra çıkacak
Galatasaray, Osmanlıspor maçıyla 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak. Türk Telekom Arena'da 23 Nisan'da yapılan Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun olarak mücadele etmişti.
16. randevu
Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 15 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 28 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.