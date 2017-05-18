Aslan için tek yol galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde. Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.