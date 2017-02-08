Aslan'ın eski yıldızına Real talip

Galatasaray'ın sezon başıdna 6.5 milyon euro bedelle Porto'ya sattığı Brezilyalı Alex Telles, Portekiz kulübündeki performansıyla hem milli takıma yeniden çağrıldı hem de Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.



Hafta sonunda oynanan Porto - Sporting Lizbon maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan Alex Telles'i izlemek için Real Madrid kulübünün gözlemcileri de maça geldi. Portekiz Basını'nda yer alan haberlere göre, Telles'in kısa süre içinde Brezilya Milli Takımı'na da çağrılacağı ve değerinin artacağı ifade edildi. Sezon başında Brezilyalı sol beki Galatasaray'dan transfer eden Porto, Telles'in sözleşmesine ''40 milyon euro'ya serbest kalır'' maddesi koydurmuştu. Bu sezon Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 18 maça çıkan Telles, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.