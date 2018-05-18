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Aslan'ın göz ağrısı veda etti

Juventus ile sözleşmesi sona eren Ganalı milli futbolcu Asamoah, kariyerine başka bir kulüpte devam edecek

18 Mayıs 2018 Cuma 13:03
Aslan'ın göz ağrısı veda etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile sözleşmesi bu sezon sona eren Ganalı milli futbolcu Kwadwo Asamoah, başka bir kulüpte kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ayrılık mesajı yayınlayan Asamoah, Juventus'un yeni sözleşme teklifinde bulunmasına rağmen kariyerine farklı bir takımda devam etmeye karar verdiğini duyurdu. Takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftara teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Juventus'a karşı oynamak kesinlikle dayanılmaz olacak. Ancak sadece ailemin çıkarlarını düşünerek bu yönde bir karar almak zorunda kaldım. Umarım taraftarımız bu durumu anlayabilir ve kabul edebilir." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın uzun zamandır transfer listesinde yer alan Kwadwo Asamoah'ın, Inter ile anlaştığı öne sürüldü. Gana Milli Takımı'nda 69 maça çıkan Asamoah, geçen sezon Juventus formasıyla ligde 19 maçta süre aldı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Kwadwo AsamoahJuventusİtalya 1. Futbol LigiGana
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