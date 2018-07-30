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Aslan'ın rakibi AEK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu AEK ile karşı karşıya gelecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
Aslan'ın rakibi AEK

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak. Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

AA

Son Güncelleme: 30.07.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
AEKAtinaFutbolGalatasarayHazırlık MaçıSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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