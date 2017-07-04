Aslan'ın rotası Bilic'i takımı

Sarı-kırmızılılar, West Ham'ın cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli’yi gündemine aldı. Londra kulübüyle Feghouli için masaya oturan Galatasaray, anlaşma sağladı. Pazarlıklar 4.5 milyon euro civarında olumlu sonuçlandı. Beinsportb'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli’yi de ikna edip bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. 2010 yılında Valencia'ya transfer olan 2011'de Almeira'da kiralık forma giyen Feghouli, geçen sezon transfer olduğu West Ham'da 28 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.