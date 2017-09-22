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Aslan istatistiklere damga vurdu

Galatasaray, Süper Lig’de averajla zirvede yer alırken, aynı zamanda istatistiklerde de başı çekiyor

22 Eylül 2017 Cuma 15:53
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Aslan istatistiklere damga vurdu

Galatasaray, Süper Lig’de averajla zirvede yer alırken, aynı zamanda istatistiklerde de başı çekiyor.

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanla averajla zirvede yer alan Galatasaray, istatistiklerde de ön planda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, attığı 13 golle bu alanda zirvede olurken, isabetli pas konusunda da 2 bin 230 ile listenin üst tarafında. Galatasaray ayrıca pasların isabet oranında yüzde 85 ile ilk sırada bulunuyor.

EN ÇOK TOPLA BULUŞAN FUTBOLCU: ’FERNANDO’

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı konumunda. Aslan, ligdeki 5 maçta 109 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Ligin ilk 5 haftası itibarıyla topla en çok buluşan oyuncular sıralamasında da Galatasaraylı oyuncular başı çekiyor. Fernando 472 ile birinci, Belhanda ise 404 ile ikinci sırada bulunuyor.

GOMİS ZİRVEDE

İsabetli pas sayısında Fernando 353 ile ligin en tepesinde. Ligin en fazla isabetli şut çeken üç oyuncusundan biri ise Bafetimbi Gomis. Golcü futbolcu çektiği 9 isabetli şutun 7’sini gol yaparak gol krallığında zirvede yer alıyor. Fransız futbolcu, ayrıca rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak bu alanda Alanyasporlu Vagner Love birlikte ilk sırada yer alıyor. Rodrigues ise 3 asistle de ligin asist krallığı sıralamasında da Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile birlikte zirvede bulunuyor.

İHA

Son Güncelleme: 22.09.2017 15:58
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