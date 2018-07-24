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Aslan istedi, Kartal'dan teklif yok

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Beşiktaş'ın gündemindeki Harun Tekin ile ilgili açıklamalarda bulundu

24 Temmuz 2018 Salı 16:48
Aslan istedi, Kartal'dan teklif yok

Bursaspor Başkanı Ali Ay, TRT Spor'a bağlanarak transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Harun Tekin için transfer teklifi geldiğini belirten Ali Ay, "Harun için bir kiralama teklifi geldi. Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Harun'un menajerler aracılığıyla görüştüğünü belirten Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menarjeri Beşiktaş ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le ilgili de konuşan Başkan Ay, "Yasin Öztekin'in transferini bitirdik diye bir şey demedik. Demek ki karşı tarafın teklifi daha uygun geldi. Göztepe'ye hayırlı olsun. Fiyatlarımız da hemen aynıydı, orayı tercih etmiş" diyerek sözlerini noktaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolBursasporAli AyHarun TekinGalatasarayBeşiktaş
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