Aslan Juve'den haber bekliyor

Deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim, İtalyan ekibinden gelecek yanıta göre hareket edecek.
Ganalı futbolcu için bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro önerildi ve prensip anlaşmasına varıldı. Juventus kulübüne ise 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif edildi. Juventus yeni sezon kadro yapılanmasında Asamoah'a yer verirse Galatasaray'ın alternatifi de belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim Arsenal'in sol beki Kieran Gibbs'i gündemine aldı. Bu sezon Arsene Wenger'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Gibbs için yönetim Asamoah'ta sonuç alınamazsa girişimlerde bulunacak. Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 4 asist yapmıştı.