Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Aslan, kamp için İsviçre'ye gidiyor

Galatasaray, kamp çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek

06 Temmuz 2018 Cuma 16:53
Aslan, kamp için İsviçre'ye gidiyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek.

THY'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek sarı-kırmızılı takım, 16 Temmuz Pazartesi gününe dek hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. Galatasaray, buradaki kampta 13 Temmuz Cuma günü, daha sonra açıklanacak bir takımla dostluk maçı yapacak. Sarı-kırmızılı takım, 16 Temmuz Pazartesi günü Zürih'ten Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek. Galatasaray, bu kentteki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayİsviçreKampSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vagner Love olmadı
Vagner Love olmadı
Burak ve Sosa'nın tedavisi sürüyor
Burak ve Sosa'nın tedavisi sürüyor
Artık Süper Lig'de de 'VAR'
Artık Süper Lig'de de 'VAR'
Wilshere, Fener'e yar olmuyor
Wilshere, Fener'e yar olmuyor
Yarı finale adım adım
Yarı finale adım adım
Cocu ilk sınavını verecek
Cocu ilk sınavını verecek
Kartal'ın rakibi Siofok
Kartal'ın rakibi Siofok
Aytaç, Bursa için geldi
Aytaç, Bursa için geldi
Badji sözünü tuttu
Badji sözünü tuttu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim