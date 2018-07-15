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Aslan kamp yerini değiştiriyor

Galatasaray, İsviçre’nin Zürih kentindeki programını noktaladı. Sarı-kırmızılılar, yarın öğle saatlerinde Montrö’ye geçecek

15 Temmuz 2018 Pazar 19:34
Aslan kamp yerini değiştiriyor

Galatasaray, İsviçre’nin Zürih kentindeki programını noktaladı. Sarı-kırmızılılar, yarın öğle saatlerinde Montrö’ye geçecek.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Günün ikinci idmanının ilk bölümde ritm ile ısınma yapıldı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru ve Younes Belhanda, dünü bireysel çalışma ile geçirdikten sonra bugün yapılan her iki antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.

Zürih’teki antrenman programını noktalayan Galatasaray, yarın öğle saatlerinde Montrö’ye geçerek yeni sezon hazırlıklarına bu kentte devam edecek. Sarı-kırmızılılar, antrenmanını Montrö’de yerel saatle 17.30’da yapacak.

İHA

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