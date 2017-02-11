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Aslan, Kayserispor'u konuk ediyor

Galatasaray, yarın Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:29
Aslan, Kayserispor'u konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserispor'u yenerek, sezonun kalan bölümünde mücadele edeceği tek kulvar olan Süper Lig'deki zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, sıralamada 3. basamakta yer alırken, 16 puana sahip Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.

Sakatlıklar düşündürüyor
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde önemli futbolcuların yaşadığı sakatlıklar, kadro kurma konusunda teknik heyeti düşündürüyor. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün de karşılaşmada görev alması zor görünüyor. Bu futbolcuların durumuna bugün yapılacak son antrenmandan sonra karar verilecek.

De Jong sınırda
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Kayseri ekibi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

42. randevu
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde bugün 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 41 maçta Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 2 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne, Kayserispor 29 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 59 gol atıp kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı. 
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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