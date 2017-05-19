Aslan kazandı Fener'i bekliyor

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında Galatasaray, Osmanlıspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada ceza sahası içine gönderilen taç atışında Muhammed kafayla topu uzaklaştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Sneijder, ceza sahası yayı önünden gelişine sert vurarak takımını öne geçirdi. 1-0

27. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Bruma, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top Karcemarskas’ta kaldı.

35. dakikada orta sahadan aldığı topla 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahası önüne gelen ve bir diğer rakibini de geçen Sinan Gümüş, sol ayağıyla çok şık vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

37. dakikada Prochazka’nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştıramadı. Numan Çürüksu, önünde kalan topa sert vurdu ancak Ahmet Çalık son anda müdahale etti.

43. dakikada Sabri sağ kanattan bindirdi ve ceza sahası içine yerden gönderdi. Eren Derdiyok’un vuruşunda top az farkla auta gitti.

50. dakikada Tolga Ciğerci’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Eren Derdiyok çok iyi yükselip vurdu ancak top direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Garry Rodrigues, sağdan bindiren Sabri’yi gördü. Tecrübeli futbolcu, rakibinden sıyrılıp pasını verdi. Podolski’nin şutunda son anda savunma araya girdi.

73. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Galatasaray savunması müdahale edemeyince Vrsajevic hareketlendi. Muslera son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, direkt kaleye gönderdi. Karcemarskas topu kornere çıkardı.

80. dakikada Sneijder’in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Tolga Ciğerci kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Garry Rodrigues, Numan’dan sıyrılıp pasını Podolski’ye gönderdi. Alman futbolcunun vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.

87. dakikada Podolski’nin pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci, rakibinden sıyrılıp uzaktan vurdu ancak top kalecide kaldı.

90. dakikada savunmadan atılan uzun topla rakip defansın arkasına sarkan Garry Rodrigues, karşı karşıya pozisyonda topu Karcemarskas’a teslim etti.

Stat: TT Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Galatasaray: Muslera xxx, Sabri xxx, Ahmet xx, Semih xx, Linnes xx, Selçuk xx, Tolga xxx, Sinan xxx (G. Rodrigues dk. 63 x), Sneijder xxx, Bruma xx (Josue dk. 86 ?), Eren xx (Podolski dk. 59 x)

Yedekler: Cenk, Carole, Koray, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Osmanlıspor: Karcemarsmas x, Vrsajevic x (Regattin dk. 76 x), Koray xx, Numan xx, Muhammed xx, Prochazka xx, Umar x (Musa dk. 63 x), Luiz Carlos xx, Ndiaye xx, Bifouma xx (Rusescu dk 86 ?), Webo x

Yedekler: Hakan, Szukala, Engin, Erdal

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Sneijder (dk. 24), Sinan Gümüş (dk. 35) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Numan, Regattin (Osmanlıspor)