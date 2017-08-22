Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, kombine bilet satışında zirvede yer alıyor. Geride kalan iki sezonda ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, yenilenen kadrosu ve ligin ilk iki haftasında aldığı başarılı sonuçlarla tekrar taraftarını stada çekmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlar için satışa sunulan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, satışı devam eden kombine kartlardan 31 bin 212'sini aldı. Süper Lig'de en fazla kombine kart satan takım konumunda bulunan Galatasaray, geçen sezonun başında yaklaşık 7 bin kombine satışı yapmıştı.
Aslan kombinede lider
Yenilenen kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, 31 bin 212 adet ile Süper Lig'de en fazla kombine bilet satan takım oldu
22 Ağustos 2017 Salı 14:53
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Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, kombine bilet satışında zirvede yer alıyor. Geride kalan iki sezonda ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, yenilenen kadrosu ve ligin ilk iki haftasında aldığı başarılı sonuçlarla tekrar taraftarını stada çekmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlar için satışa sunulan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, satışı devam eden kombine kartlardan 31 bin 212'sini aldı. Süper Lig'de en fazla kombine kart satan takım konumunda bulunan Galatasaray, geçen sezonun başında yaklaşık 7 bin kombine satışı yapmıştı.