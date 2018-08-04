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Aslan kupayla başlamak istiyor

Galatasaray, Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile Konya'da karşı karşıya gelecek

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:46
Aslan kupayla başlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yarın TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Galatasaray, aynı zamanda bu sezonki ilk resmi maçına çıkacak.

Sezona kupayla başlamak istiyor

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek Galatasaray, Süper Kupa'yı alarak 2018-2019'a moralli girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'nın ardından 10 Ağustos Cuma günü Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk maçına çıkacak.

Onyekuru ve Muğdat'ın ilk resmi maçı olacak

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek. Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de çıktığı 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı. Öte yandan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında da kullanılacak.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayTFF Süper KupaAkhisarspor
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