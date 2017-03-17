Aslan rövanşı istiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile Türk Telekom Arena'da yapılan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rakip sahada kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Tudor ve Bruma sahaya dönüyor

Galatasaray'ın 23. haftadaki Antalyaspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor ve çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Bruma, Trabzonspor maçıyla yeniden takıma dönecek. Bir maç cezaları nedeniyle ligde 24. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayan Tudor ve Bruma, bordo-mavili ekibe karşı sahadaki yerini alabilecek.

Ceza sınırında 3 isim

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Seçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Sakatların fazlalığı düşündürüyor

Galatasaray'da Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından son dönemde yaşanan sakatlıkların fazlalığı dikkati çekerken, Trabzonspor müsabakası öncesi de takımda eksikler bulunuyor. Trabzonspor maçı öncesi Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou, Hakan Balta ve De Jong'un tedavileri devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ahmet Çalık ve Semih Kaya'nın takımla çalışmalara başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.