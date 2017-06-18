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Aslan sezonu açıyor

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak

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Aslan sezonu açıyor
Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Igor Tudor'un futbolculara verdiği 15 günlük izin bugün sona eriyor. Sarı-kırmızılılar yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sezon sonunda milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacak.

Slovakya'da kamp yapacak
Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, bu süre boyunca iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Slovakya kampının ardından İstanbul'a döndükten sonra 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında mücadele edecek.
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