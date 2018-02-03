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Aslan, Sivas ile oynayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:58
Aslan, Sivas ile oynayacak

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak. Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.

İki oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.

Deplasmanda sıkıntılı

Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı. Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı. Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
20. HaftaDemir Grup SivassporFutbolGalatasaraySpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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