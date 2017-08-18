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Aslan şova devam edebilecek mi?

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Osmanlıspor'a konuk olacak

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Aslan şova devam edebilecek mi?

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi. Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti. 

Ankara'daki maçlar 
Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak. Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi. Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

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FutbolSüper LigGalatasarayOsmanlısporIkinci Hafta2017-2018 Sezonu
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