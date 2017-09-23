Aslan timsah avına çıkacak

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Galatasaray, topladığı 13 puanla Beşiktaş'ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

Gözler Gomis'te olacak

Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'ten oluşuyor.