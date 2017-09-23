Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

Aslan timsah avına çıkacak

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:15
6 Okunma
Aslan timsah avına çıkacak

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Galatasaray, topladığı 13 puanla Beşiktaş'ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

Gözler Gomis'te olacak

Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'ten oluşuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolGalatasaraySporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim