Aslan Tudor yönetiminde çalışıyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, takımın başında ikinci çalışmasına çıkan teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda, takım halinde pozisyon alma ile baskı çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçip, kampa girecek.