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Aslan Valencia ile masaya oturacak

Golcü arayışını sürdüren Galatasaray, Middlesbrough'da kiralık oynayan Alvaro Negredo için Valencia ile masaya oturacak

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Aslan Valencia ile masaya oturacak

Galatasaray, yeni sezonda kadroya eklenecek isimler için harekete geçiyor.

BeIN Sports'un haberien göre; sarı-kırmızılılar, iki önemli isim için yurt dışı seferlerine başladı. Transfer komitesi, Middlesbrough'nun İspanyol forveti Alvaro Negredo için kulüpleriyle masaya oturacak. Forvet hattı için çalışmalarını sıklaştıran yönetim, Negredo'nun transferi için bonservis sahibi Valencia ile görüşecek. Golcü arayışındaki Galatasaray, İspanyol oyuncuyu kadroya katıp hücum bölgesinde elini güçlendirmek istiyor. Alvaro Negredo, kiralık forma giydiği Premier Lig'de Middlesbrough formasıyla 34 maçta görev alırken 9 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Valencia, 2015 yılında Negredo için Manchester City'ye 28 milyon avro bedel ödemişti.
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ValenciaAlvaro NegredoGalatasarayFutbol
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