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Aslan ve Kartal transfer yarışına girdi

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Samir Nasri bombası

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Aslan ve Kartal transfer yarışına girdi

L'Equipe gazetesinin haberine göre son dönemde Fransız piyasasına el atan Galatasaray ile Beşiktaş, bonserviis Manchester City'de olan Samir Basri için girişimlere başladılar. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen iki ekibin 3+1 yıllık sözleşme üzerinde görüştükleri kaydedildi. 

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transfer için Manchester City'nin istediği 13 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları belirtiliyor. Gazete bu iki ekibin haricinde Milan ve Shanghai Shenhua'nın da Nasri için devrede olduklarını yazdı. Marsilya ise Nasri'yi düşünmüyor.  Geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren 29 yaşındaki orta saha burada çıktığı 31 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu geçen yaz döneminde de Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş ama daha sonra Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Galatasaray ise bir yandan da Younes Belhanda'nın transferi için mesai harcıyor.

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